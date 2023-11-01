Башич: русские любят пиво больше водки

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказал мнение о том, какой алкогольный напиток предпочитают россияне.

«Несколько лет назад, до трансфера в «Оренбург», когда кто‑то говорил про водку, у меня сразу возникала ассоциация с русскими. Но я пожил здесь и мне показалось, что русские куда больше любят пить пиво, чем водку», — сказал Башич «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне игрок провёл за команду 15 матчей во всех турнирах и забил один гол. Полузащитник выступает в клубе с лета 2022 года. Его контракт с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Оренбург» с 12 очками занимает 14‑е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Башич высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге в сезоне-2023/24.