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Башич: русские любят пиво больше водки

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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказал мнение о том, какой алкогольный напиток предпочитают россияне.
Башич: русские любят пиво больше водки
  • Gettyimages.ru

«Несколько лет назад, до трансфера в «Оренбург», когда кто‑то говорил про водку, у меня сразу возникала ассоциация с русскими. Но я пожил здесь и мне показалось, что русские куда больше любят пить пиво, чем водку», — сказал Башич «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне игрок провёл за команду 15 матчей во всех турнирах и забил один гол. Полузащитник выступает в клубе с лета 2022 года. Его контракт с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Оренбург» с 12 очками занимает 14‑е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Башич высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге в сезоне-2023/24.

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