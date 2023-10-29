Башич не сомневается в чемпионстве «Зенита»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.

«Думаю, «Зенит» снова станет чемпионом России. «Краснодар» хорош и идёт первым, но в итоге всё равно победит «Зенит». У них лучшая команда в стране», — цитирует Башича «РБ Спорт».

После 12-го тура чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, набрав в 13 матчах 26 очков.

Ранее сообщалось, что Михаил Ромащенко серьёзно поговорил с игроками «Ахмата» после поражения от «Зенита».