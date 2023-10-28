Ромащенко серьёзно поговорил с игроками «Ахмата» после поражения от «Зенита»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко сообщил, что провёл серьёзную беседу со своими подопечными после матча 13-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«После игры посчитал нужным не откладывать разговор на завтра, потому что настал тот момент, когда нужно было всё высказать друг другу в глаза, определить вещи, понять, озвучить эти вещи, что самое главное для меня, и увидеть реакцию футболистов», — цитирует Ромащенко «Спорт-Экспресс».

По словам экс-защитника московского «Спартака», он пришёл в «Ахмат», «когда не было всё хорошо, был достаточно непростой период».

«Всё зависит от нас, потому что мы акцентировали внимание игроков, что после нашего прихода была серия очень хороших матчей, причём они были с лидерами нашего чемпионата, с клубами, которые всегда борются за призовые места чемпионата», — добавил Ромащенко.

«Ахмат» на стадионе «Газпром Арена» проиграл «Зениту» со счётом 1:2.

В составе петербургского клуба отличились Иван Сергеев и Матео Кассьерра. У грозненцев мяч забил Мохамед Конате.

«Зенит» набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. У «Ахмата» 12 очков и 12-я позиция.

Ранее Сергей Семак заявил, что ждал упорного противостояния в матче с «Ахматом».