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Семак — о победе над «Ахматом»: по большому счёту другой игры мы не ждали

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своей команды над «Ахматом» в матче 13-го тура РПЛ.
Семак — о победе над «Ахматом»: по большому счёту другой игры мы не ждали
  • Gettyimages.ru

«Бывают хорошие игры, в которых нам на протяжении всего матча получается держать интенсивность и контролировать ход игры. В каких‑то матчах не так удачно получается. Это нормально. По большому счёту сегодня другой игры мы не ждали», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе петербургского клуба отличились Иван Сергеев и Матео Кассьерра. У грозненцев мяч забил Мохамед Конате.

Таким образом, «Зенит» набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. У «Ахмата» 12 очков и 12-я позиция.

Ранее «Спартак» проиграл «Факелу» в матче 13-го тура РПЛ.

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