Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и тренер Александр Жулин объяснил, чем сложна музыка Pink Floyd для постановок на примере американцев Мэдисон Чок — Эвана Бейтса.

«Мне совершенно не зашла первая часть танца американцев. Pink Floyd — своеобразная музыка. Что ты там можешь изобразить актёрски? Ничего. Можно руками показать часы, что Чок с Бейтсом и делают. Во второй части они нашли интересное решение в пластике: некоторые вещи исполняют, как в рапиде. Да, это мне понравилось, в этом я увидел определённую новизну. Но всё происходит на очень маленькой скорости. Так что вообще не скажу, что был эффект «вау», — сказал Жулин в интервью RT.

Он отметил, что программа Пападакис и Сизерона «Моцарт» в своё время произвела на него колоссальное впечатление.

«Когда с 13-го места на своём первом чемпионате мира в 2014-м они через год скакнули на первое в Шанхае. Та постановка действительно воспринималась как шедевр, прорыв.

Такое же впечатление на меня производили некоторые танцы Тессы Вертью — Скотта Моира. Вот их Pink Floyd в 2009-м реально был выдающимся. Когда они сделали первую поддержку, у меня просто культурный шок случился».

Ранее сообщалось, что Жулин не считает удивительным, что его пары отчасти копируют Синицину и Кацалапова.