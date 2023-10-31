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Жулин не считает удивительным, что его пары отчасти копируют Синицину и Кацалапова

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Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и тренер Александр Жулин заявил, что нет ничего удивительного, что Александра Степанова и Иван Букин, а также другие его подопечные отчасти копируют Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.
Жулин не считает удивительным, что его пары отчасти копируют Синицину и Кацалапова
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«А может быть, мы к этому стилю сознательно стремимся, не задавали себе такой вопрос? Для меня все мои пары совершенно разные. Если кто-то начнёт подмечать, что у них одинаковый стиль скольжения и качество катания, так это хорошо. Значит, люди в правильном направлении двигаются. Правильно скользят, у них красивые линии. Этого ещё никто не отменял.

В вашем виде спорта тоже ведь можно сравнивать Дмитрия Саутина и Грега Луганиса. Кто из них был лучше? Наверное, всё-таки Луганис, у которого были более чистые линии. В фигурном катании точно так же надо стремиться к потрясающим линиям, к тому, чтобы были пластичные руки. Мы очень много над этим работаем», — сказал Жулин в интервью RT.

Ранее Жулин прокомментировал решение фигуристки Елизаветы Туктамышевой не принимать участия в соревнованиях в сезоне-2023/24.

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