Жулин: наверное, Туктамышева подустала от соревнований в России и хочет перезагрузиться

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал решение фигуристки Елизаветы Туктамышевой не принимать участия в соревнованиях в сезоне-2023/24.

«Полагаю, что в первую очередь нужно, конечно, поговорить с самой Лизой по этому поводу. Наверное, она подустала от соревнований, проходящих внутри нашей страны, и хочет перезагрузиться, или ей уже трудно находить мотивацию. Не забывайте, возраст тоже играет далеко не последнюю роль в этом виде спорта. Также я не исключаю и того, что как вариант можно ожидать и полного завершения карьеры.



Поверьте, с более молодыми соперницами соревноваться не так просто, как может кому-то показаться, и человеческому телу нелегко даются нагрузки. Дай бог здоровья Елизавете. Если она продолжит выступать, это будет очень здорово. Считаю её прекрасным человеком и фигуристкой. В любом случае нужно уважать любое её решение и учитывать, сколько всего она сделала для нашего фигурного катания», — сказал Жулин RT.

Ранее чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий не исключил, что Туктамышева может завершить карьеру.