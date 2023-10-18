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Новицкий допустил, что Туктамышева может завершить карьеру

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Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий прокомментировал решение российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой не принимать участия в соревнованиях в сезоне-2023/24.
Новицкий допустил, что Туктамышева может завершить карьеру
  • РИА Новости

«Наверное, Елизавета сейчас хочет отдохнуть, как и любой другой живой человек. Её желание взять перерыв или переключиться на что-то другое вполне понятно.

Стоит ли ждать скорого объявления о завершении карьеры? Не считаю себя пророком, но Туктамышева достаточно много лет в этом виде спорта, и можно сказать, что она смогла добиться практически всего. Считаю разговоры на эту тему больше домыслами, но и такое может быть, вероятно. Во всяком случае, вернуться ей будет уже тяжело, ведь на подходе к тому времени будут вчерашние юниоры со своими четверными прыжками и попасть в эту обойму будет трудно», — заявил Новицкий RT.

26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала уважать решение Туктамышевой пропустить сезон-2023/24.

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