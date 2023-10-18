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Тарасова призвала уважать решение Туктамышевой пропустить сезон-2023/24

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой не принимать участия в соревнованиях в сезоне-2023/24.
Тарасова призвала уважать решение Туктамышевой пропустить сезон-2023/24
  • РИА Новости

«Данное решение было принято исключительно самой Туктамышевой вместе с её тренером. Не стоит раздувать эту тему и придумывать что-то о завершении карьеры. Елизавета сама ничего не сказала на этот счёт.

Она является выдающейся спортсменкой и уважаема всеми. Надо уважать её решение, ведь она всегда доставляла нам всем удовольствие и побеждала даже тогда, когда мы и не смели надеяться», — заявила Тарасова RT.

Ранее сообщалось, что Туктамышева пропустит сезон-2023/24.

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