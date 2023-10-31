Роналду оставил смеющийся смайл под публикацией о восьмом «Золотом мяче» Месси

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил публикацию о получении «Золотого мяча» Лионелем Месси.

Испанское издание AS опубликовало видеоролик, где журналист Томас Ронсеро высказывается о получении очередного приза аргентинским форвардом. Журналист рассуждает о том, что Месси должен был получить пять «Золотых мячей» вместо восьми. По его мнению, три из них должны были достаться Андресу Иньесте либо Хави, Роберту Левандовски и Эрлингу Холанду.

Португалец, завоевавший эту награду пять раз, поставил лайк, а в комментариях оставил четыре смеющихся эмодзи.

30 октября 36-летний аргентинец в восьмой раз выиграл «Золотой мяч».

Ранее Месси заявил, что не считает себя лучшим футболистом в истории.