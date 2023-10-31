RT в Telegram
Подпишись

Роналду оставил смеющийся смайл под публикацией о восьмом «Золотом мяче» Месси

Короткая ссылка
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил публикацию о получении «Золотого мяча» Лионелем Месси.
Роналду оставил смеющийся смайл под публикацией о восьмом «Золотом мяче» Месси
  • Gettyimages.ru
  • © Etsuo Hara

Испанское издание AS опубликовало видеоролик, где журналист Томас Ронсеро высказывается о получении очередного приза аргентинским форвардом. Журналист рассуждает о том, что Месси должен был получить пять «Золотых мячей» вместо восьми. По его мнению, три из них должны были достаться Андресу Иньесте либо Хави, Роберту Левандовски и Эрлингу Холанду.

Португалец, завоевавший эту награду пять раз, поставил лайк, а в комментариях оставил четыре смеющихся эмодзи.

30 октября 36-летний аргентинец в восьмой раз выиграл «Золотой мяч».

Ранее Месси заявил, что не считает себя лучшим футболистом в истории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить