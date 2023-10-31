RT в Telegram
Подпишись

Быков оценил возможный допуск сборной России к Олимпийским играм 2026 года

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказал мнение о возможном допуске национальной команды к Олимпийским играм 2026 года.
Быков оценил возможный допуск сборной России к Олимпийским играм 2026 года
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Является ли решение ИИХФ включить сборную России в групповой этап Олимпиады признаком скорого возвращения наших команд на международные соревнования? Мне сложно сказать что-то по этому поводу. У ИИХФ семь пятниц на неделе», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

IIHF отстранил российские команды от международных соревнований на неопределённый срок в феврале 2022 года.

31 октября стало известно, что IIHF решит вопрос о допуске России к Олимпиаде не позднее марта 2024 года.

Игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею сыграет с США в случае допуска на Олимпиаду 2026 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить