Быков оценил возможный допуск сборной России к Олимпийским играм 2026 года

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказал мнение о возможном допуске национальной команды к Олимпийским играм 2026 года.

«Является ли решение ИИХФ включить сборную России в групповой этап Олимпиады признаком скорого возвращения наших команд на международные соревнования? Мне сложно сказать что-то по этому поводу. У ИИХФ семь пятниц на неделе», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

IIHF отстранил российские команды от международных соревнований на неопределённый срок в феврале 2022 года.

31 октября стало известно, что IIHF решит вопрос о допуске России к Олимпиаде не позднее марта 2024 года.

Игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею сыграет с США в случае допуска на Олимпиаду 2026 года.