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Corriere della Sera: Ибрагимович может стать тренером в «Милане»

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Нападающий Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан» в качестве тренера.

Как сообщает Corriere della Sera, такое предложение шведу сделал владелец клуба Джерри Кардинале. Главный тренер команды Стефано Пиоли не против приглашения Ибрагимовича.

Отмечается, что сам спортсмен ещё не решил, чем будет заниматься после завершения карьеры.

Ибрагимович завершил карьеру 4 июня в возрасте 41 года. Последним его клубом был «Милан». Вместе с командой он является двукратным чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.

Также он является чемпионом Нидерландов, Испании и Франции.  

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может стать спортивным директором «Милана».

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