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Calciomercato: Ибрагимович может стать спортивным директором «Милана»

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Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в миланский клуб.

Владелец клуба Джерри Кардинале заинтересован в возвращении шведа в качестве спортивного директора, сообщает Calciomercato. 

18 сентября 41-летний Ибрагимович посетил тренировку «Милана» перед матчем с «Ньюкаслом» (0:0) в групповой стадии Лиги чемпионов.

4 июня на стадионе «Сан-Сиро» состоялась церемония прощания с Ибрагимовичем. Во время мероприятия 41-летний форвард не смог сдержать эмоций. Игра 38-го тура чемпионата Италии с «Вероной» стала последней для игрока в качестве футболиста.

Ранее Ибрагимович составил символическую сборную из своих бывших одноклубников.

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