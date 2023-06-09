Ибрагимович включил себя в сборную из своих бывших одноклубников

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович составил символическую сборную из своих бывших одноклубников.

Как сообщает Barca Universal, в состав вошло по три игрока из «Милана» и каталонской «Барселоны», а также четыре футболиста из туринского «Ювентуса».

При этом 41-летний швед включил себя в команду.

Символическую сборную из бывших из бывших одноклубников Ибрагимовича: Джанлуиджи Буффон, Лилиан Тюрам (оба — «Ювентус»), Тьяго Силва («Милан», «Пари Сен-Жермен»), Алессандро Неста («Милан»), Максвелл («Интер», «Барселона», «Пари Сен-Жермен»), Патрик Виейра («Ювентус», «Интер»), Хави («Барселона»), Павел Недвед («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Роналдиньо («Милан»), Златан Ибрагимович.

Нападающий объявил о завершении карьеру 5 июня 2023 года. Помимо «Милана» он также играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ранее Ибрагимович ответил на вопрос о своём будущем после завершения карьеры.