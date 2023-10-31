Футболист «Динамо» Бальбуэна сравнил Шунина с Яшиным

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна сравнил вратаря московского клуба Антона Шунина с легендарным голкипером бело-голубых Львом Яшиным.

«Шунин — такая же легенда, как и Яшин. Антон сыграл множество матчей за «Динамо», — приводит слова Бальбуэна Sport24.

В нынешнем сезоне 36-летний россиянин принял участие в десяти матчах за «Динамо» во всех турнирах, пропустил 15 мячей и один раз сыграл на ноль. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) бело-голубые набрали 21 очко и занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Динамо» в память о Яшине сыграло в чёрной форме в матче 13-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом».