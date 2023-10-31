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Гол и пас Дадонова принесли «Далласу» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ

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«Даллас Старз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол и пас Дадонова принесли «Далласу» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ
  • © AP Photo/Tony Gutierrez

Встреча проходила арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 5:3.

В составе хозяев голом и голевым пасом отметился российский нападающий Евгений Дадонов.

У гостей заброшенная шайба на счету россиянина, форварда Дмитрия Воронкова.

«Даллас» после семи игр набрал 11 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Коламбус» с восемью баллами занимает предпоследнюю, 15-ю строчку на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Виннипег Джетс» в матче НХЛ.

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