Гол и пас Дадонова принесли «Далласу» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ

«Даллас Старз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 5:3.

В составе хозяев голом и голевым пасом отметился российский нападающий Евгений Дадонов.

У гостей заброшенная шайба на счету россиянина, форварда Дмитрия Воронкова.

«Даллас» после семи игр набрал 11 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Коламбус» с восемью баллами занимает предпоследнюю, 15-ю строчку на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Виннипег Джетс» в матче НХЛ.