Гол и пас Дадонова принесли «Далласу» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ
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Встреча проходила арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 5:3.
В составе хозяев голом и голевым пасом отметился российский нападающий Евгений Дадонов.
У гостей заброшенная шайба на счету россиянина, форварда Дмитрия Воронкова.
«Даллас» после семи игр набрал 11 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Коламбус» с восемью баллами занимает предпоследнюю, 15-ю строчку на Востоке.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Виннипег Джетс» в матче НХЛ.