Гол и два паса Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Виннипег» в матче НХЛ
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Встреча проходила на арене «Канада Лайф-центр» в Виннипеге и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился голом и голевым пасом.
«Рейнджерс» после девяти игр набрал 14 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Виннипег» с 10 баллами занимает седьмую строчку на Западе.
Ранее «Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче НХЛ.