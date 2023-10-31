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Гол и два паса Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Виннипег» в матче НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол и два паса Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Виннипег» в матче НХЛ
  • AP

Встреча проходила на арене «Канада Лайф-центр» в Виннипеге и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился голом и голевым пасом.

«Рейнджерс» после девяти игр набрал 14 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Виннипег» с 10 баллами занимает седьмую строчку на Западе.

Ранее «Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче НХЛ.

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