Гол и пас Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения от «Анахайма» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 3:4.

В составе хозяев голом и голевым пасом отметился российский нападающий Евгений Малкин.

У гостей две результативные передачи на счету российского защитника Павла Минтюкова.

«Питтсбург» после девяти игр набрал шесть очков и расположился на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Анахайм» с десятью баллами занимает шестую строчку на Западе.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Филадельфия Флайерз» в матче НХЛ.