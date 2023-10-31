Гол и пас Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения от «Анахайма» в матче НХЛ
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Встреча проходила на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 3:4.
В составе хозяев голом и голевым пасом отметился российский нападающий Евгений Малкин.
У гостей две результативные передачи на счету российского защитника Павла Минтюкова.
«Питтсбург» после девяти игр набрал шесть очков и расположился на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Анахайм» с десятью баллами занимает шестую строчку на Западе.
Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Филадельфия Флайерз» в матче НХЛ.