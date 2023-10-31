Гербольдт: ведущие спортивные пары не справились с эмоциями на этапах Гран-при
«Бойкова и Козловский ещё на контрольных прокатах выглядели уверенно. Я не думаю, что их ошибки и ошибки Мишиной и Галлямова были связаны с физической формой. Думаю, они больше не справились эмоционально», — цитирует Гербольдт РИА Новости.
По сумме двух программ Александра Бойкова и Дмитрий Козловский набрали 221,20 балла.
Вторыми стали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (214,93). Замкнули тройку Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (205,70).
Ранее Гербольдт прокомментировала столкновение фигуристок Елизаветы Шанаевой и Аннабель Морозов.