Гербольдт: ведущие спортивные пары не справились с эмоциями на этапах Гран-при

Бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт высказала мнение о выступлении ведущих спортивных пар на этапах Гран-при России.

«Бойкова и Козловский ещё на контрольных прокатах выглядели уверенно. Я не думаю, что их ошибки и ошибки Мишиной и Галлямова были связаны с физической формой. Думаю, они больше не справились эмоционально», — цитирует Гербольдт РИА Новости.

По сумме двух программ Александра Бойкова и Дмитрий Козловский набрали 221,20 балла.

Вторыми стали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (214,93). Замкнули тройку Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (205,70).

Ранее Гербольдт прокомментировала столкновение фигуристок Елизаветы Шанаевой и Аннабель Морозов.