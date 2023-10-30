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Гербольдт считает, что столкновение Шанаевой и Морозов не было умышленным

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Бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт прокомментировала ситуацию касательно столкновения фигуристок Елизаветы Шанаевой и Аннабель Морозов.
Гербольдт считает, что столкновение Шанаевой и Морозов не было умышленным
  • РИА Новости

«Всегда спортсмены должны смотреть по сторонам и стараться минимизировать процесс столкновений. Уверена, что в ситуации Лизы и Аннабель всё произошло случайно. По крайней мере, не хочу верить, что это было умышленно», — цитирует Гербольдт РИА Новости.

Во время разминки перед ритм-танцем Морозов столкнулась с Шанаевой, которая задела лезвием конька её ногу. Аннабель наложили несколько швов, и она вышла на прокат с повязкой на ноге.

После ритм-танца Морозов и её партнёр Игорь Ерёменко шли на третьем месте, набрав 76,13 балла, но снялись с произвольного танца.

Ранее сообщалось, что Шанаева и Дрозд ответили на обвинения после столкновения с Морозов на разминке.

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