Карпов: Ишков может перейти в «Краснодар»
- РИА Новости
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Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич лично заинтересован в трансфере хавбека.
По информации источника, сербский специалист обратил внимание на игру полузащитника в очном поединке команд.
18-летний полузащитник екатеринбургского клуба в текущем сезоне провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Его контракт с «Уралом» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что «Краснодар» не отдаст «Зениту» первое место в чемпионате России.