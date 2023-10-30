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Карпов: Ишков может перейти в «Краснодар»

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Полузащитник «Урала» Илья Ишков может продолжить карьеру в «Краснодаре».
Карпов: Ишков может перейти в «Краснодар»
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич лично заинтересован в трансфере хавбека.

По информации источника, сербский специалист обратил внимание на игру полузащитника в очном поединке команд.

18-летний полузащитник екатеринбургского клуба в текущем сезоне провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Его контракт с «Уралом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что «Краснодар» не отдаст «Зениту» первое место в чемпионате России.

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