Сёмин: «Краснодар» не уступит так просто «Зениту» первое место в РПЛ
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Зенит» наступает, но у «Краснодара» много своих козырей. Команда очень хорошо укомплектована, много игроков достаточно высокого уровня как в атаке, так и в обороне. Я не думаю, что они так просто уступят», — цитирует Сёмина РИА Новости.
Накануне ЦСКА нанёс первое поражение «Краснодару» в нынешнем сезоне РПЛ, обыграв команду в 13-м туре со счётом 1:0.
Подопечные Владимира Федотова поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Краснодар» продолжает лидировать в чемпионате (28). «Зенит» с 26 очками располагается на второй строчке.
Ранее Владимир Ивич назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим игроком матча.