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Сёмин: «Краснодар» не уступит так просто «Зениту» первое место в РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что «Краснодар» не отдаст «Зениту» первое место в чемпионате России.
Сёмин: «Краснодар» не уступит так просто «Зениту» первое место в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Зенит» наступает, но у «Краснодара» много своих козырей. Команда очень хорошо укомплектована, много игроков достаточно высокого уровня как в атаке, так и в обороне. Я не думаю, что они так просто уступят», — цитирует Сёмина РИА Новости.

Накануне ЦСКА нанёс первое поражение «Краснодару» в нынешнем сезоне РПЛ, обыграв команду в 13-м туре со счётом 1:0.

Подопечные Владимира Федотова поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Краснодар» продолжает лидировать в чемпионате (28). «Зенит» с 26 очками располагается на второй строчке.

Ранее Владимир Ивич назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим игроком матча.

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