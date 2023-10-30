Козлов назначен первым тренером в истории ЖФК «Спартак»

Бывший главный тренер ЖФК «Строгино» Вадим Козлов назначен специалистом в ЖФК «Спартак».

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

14 октября стало известно о том, что «Спартак» работает над запуском женской команды по футболу. Красно-белые начнут выступление в женском чемпионате России с сезона-2024. Елена Терехова назначена на пост директора клуба.

36-летняя футболистка является двукратной чемпионкой России — в составе воронежской «Энергии» (2002) и клуба «Рязань-ВДВ» (2013), чемпионкой США с «Индианой» (2007). Также в её коллекции победа на молодёжном чемпионате Европы (2005).

Ранее в РФС положительно оценили создание женского футбольного клуба «Спартак».