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Козлов назначен первым тренером в истории ЖФК «Спартак»

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Бывший главный тренер ЖФК «Строгино» Вадим Козлов назначен специалистом в ЖФК «Спартак».
Козлов назначен первым тренером в истории ЖФК «Спартак»
  • Gettyimages.ru
  • © Photo and Co

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

14 октября стало известно о том, что «Спартак» работает над запуском женской команды по футболу. Красно-белые начнут выступление в женском чемпионате России с сезона-2024. Елена Терехова назначена на пост директора клуба. 

36-летняя футболистка является двукратной чемпионкой России — в составе воронежской «Энергии» (2002) и клуба «Рязань-ВДВ» (2013), чемпионкой США с «Индианой» (2007). Также в её коллекции победа на молодёжном чемпионате Европы (2005). 

Ранее в РФС положительно оценили создание женского футбольного клуба «Спартак».

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