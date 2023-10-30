Сидельников считает, что Махачеву надо подняться в полусреднюю весовую категорию

Известный боец MMA Кирилл Сидельников прокомментировал своё мнение о чемпионе UFC в лёгком весе Исламе Махачеве.

«Считаю, Исламу надо подняться в полусреднюю весовую категорию: в лёгкой он съел всех. И того же Чарльза Оливейру он победил бы снова.

Было бы любопытно понаблюдать за противостоянием Махачева с Джастином Гэтжи или Дастином Порье, если же он останется в лёгком весе», — сказал Сидельников в интервью RT.

Он также назвал бойцов, которые в ближайшем будущем могут достичь статуса Махачева.

«Выделил бы Усмана и Умара Нурмагомедовых. Эти спортсмены не зря носят эту фамилию. Также отметил бы Романа Копылова. За ним однозначно надо смотреть: парень красиво делает свою работу без лишних слов», — отметил он.

Ранее Сидельников заявил, что Бикири был хорош — это не мальчик для битья.