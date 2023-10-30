Сидельников: Бикири был хорош — это не мальчик для битья

Известный боец MMA Кирилл Сидельников высказал своё мнение о Нидале Бикири, с которым провёл поединок по правилам бокса на турнире UralFC.

«Он был хорош — это не мальчик для битья. Бикири выше меня, поэтому работать с ним было не очень удобно. Кроме того, это выходец из кикбоксинга, человек с опытом выступлений в Glory, неплохим уровнем оппозиции. Его рекорд 12-3. Это явно не «мешок».

Чем он смог меня удивить? После второго раунда у него открылось второе дыхание — и он попёр вперёд. Возможно, понимал, что уступает в счёте, поэтому и бросился атаковать. Так или иначе, выбить меня из колеи у него отчасти получилось», — сказал он в интервью RT.

Ранее Сидельников заявил, что победил в дебютном боксёрском поединке.