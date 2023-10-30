L’Equipe: «Марсель» избежит санкций за срыв матча с «Лионом»

Руководство Лиги 1 не будет наказывать «Марсель» за нападение их болельщиков на автобус «Лиона» перед матчем команд.

По информации L’Equipe, «Марсель» с большой долей вероятности избежит санкций за инцидент, потому что события произошли за пределами стадиона.

Перед встречей команд в Марселе автобус гостей был закидан камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса «Лиона» рассказал, как началось нападение фанатов «Марселя».