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Деменко призвал Ивича успокоить игроков «Краснодара» после поражения от ЦСКА

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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко ответил на вопрос, какое влияние окажет на команду первое поражение в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) в матче 13-го тура с московским ЦСКА.
Деменко призвал Ивича успокоить игроков «Краснодара» после поражения от ЦСКА
  • РИА Новости

«Стоит сказать, что «Краснодар» получил очень болезненное поражение в матче с ЦСКА.
У команды определённо были возможности для того, чтобы свести игру к ничейному результату. Сейчас Ивичу необходимо успокоить команду.

Игра с «Крыльями Советов» тоже может доставить неприятности, к тому же Осинькин также предпочитает играть в открытый футбол. Если говорить о том, на что стоит обратить внимание краснодарцам, я бы отметил вопрос реализации голевых моментов. В последующих играх это будет иметь огромное значение», — заявил Деменко RT.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что победа над «Краснодаром» придаст уверенности армейцам.

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