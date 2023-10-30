Алдонин заявил, что победа над «Краснодаром» придаст уверенности ЦСКА
- РИА Новости
«Думаю, что не стоит сейчас слишком переоценивать победу над «Краснодаром». Действительно, матч показал, что на данный момент ощутимой разницы в классе между командами нет.
Тем не менее такой результат даст армейцам дополнительный глоток уверенности. Для молодых ребят, вроде того же Агапова, игра с краснодарцами была полезна, чтобы закрепиться в стартовом составе с учётом травм некоторых футболистов», — сказал Алдонин RT.
Ранее бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко выразил мнение, что поражение от ЦСКА может психологически надломить «быков».