RT в Telegram
Подпишись

Алдонин заявил, что победа над «Краснодаром» придаст уверенности ЦСКА

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу армейцев в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Алдонин заявил, что победа над «Краснодаром» придаст уверенности ЦСКА
  • РИА Новости

«Думаю, что не стоит сейчас слишком переоценивать победу над «Краснодаром». Действительно, матч показал, что на данный момент ощутимой разницы в классе между командами нет.

Тем не менее такой результат даст армейцам дополнительный глоток уверенности. Для молодых ребят, вроде того же Агапова, игра с краснодарцами была полезна, чтобы закрепиться в стартовом составе с учётом травм некоторых футболистов», — сказал Алдонин RT.

Ранее бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко выразил мнение, что поражение от ЦСКА может психологически надломить «быков».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить