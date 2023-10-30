RT в Telegram
Подпишись

Деменко: поражение от ЦСКА может психологически надломить «Краснодар»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал первое поражение команды в нынешнем первенстве Российской премьер-лиги (РПЛ) в матче 13-го тура с московским ЦСКА.
Деменко: поражение от ЦСКА может психологически надломить «Краснодар»
  • РИА Новости

«Как мне кажется, если говорить о матче с «Балтикой», команда выглядела очень хорошо и имела моменты для того, чтобы сделать исход встречи более благоприятным для себя. С ЦСКА краснодарцы тоже смотрелись неплохо, и, реализуй они те шансы, которые были у них в начале игры, результат мог бы стать совершенно другим.

Однако в футболе так чаще всего и бывает: трудно пройти значительный календарный отрезок без единого поражения или ничьих. Но, как мне кажется, поражение в матче с армейцами может психологически надломить «Краснодар» в данный момент», — сказал Деменко RT.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА победил «Краснодар» в 13-м туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить