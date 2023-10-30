Деменко: поражение от ЦСКА может психологически надломить «Краснодар»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал первое поражение команды в нынешнем первенстве Российской премьер-лиги (РПЛ) в матче 13-го тура с московским ЦСКА.

«Как мне кажется, если говорить о матче с «Балтикой», команда выглядела очень хорошо и имела моменты для того, чтобы сделать исход встречи более благоприятным для себя. С ЦСКА краснодарцы тоже смотрелись неплохо, и, реализуй они те шансы, которые были у них в начале игры, результат мог бы стать совершенно другим.



Однако в футболе так чаще всего и бывает: трудно пройти значительный календарный отрезок без единого поражения или ничьих. Но, как мне кажется, поражение в матче с армейцами может психологически надломить «Краснодар» в данный момент», — сказал Деменко RT.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА победил «Краснодар» в 13-м туре РПЛ.