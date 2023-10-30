Мбаппе заявил, что фанаты «Бреста» оскорбляли игрока ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отреагировал на критику французского журналиста Бертрана Латура после празднования гола перед болельщиками «Бреста» в матче десятого тура Лиги 1.

Встреча проходила в Бресте и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. После победного гола на 89-й минуте 24-летний француз приложил палец к губам и стал размахивать рукой, призывая болельщиков соперника замолчать.

«Капитан сборной Франции не должен вести себя подобным образом», — написал Латур на своей странице в социальной сети X.

«Наверное, я должен был ещё спеть вместе с ними, когда они оскорбили моего партнёра по команде. Некоторые даже никогда не ступали на футбольное поле, независимо от уровня», — ответил нападающий.

После десяти туров Лиги 1 ПСЖ набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Брест» с 15 баллами располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Брестом» в матче десятого тура Лиги 1.