Дубль Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Брестом» в матче 10-го тура Лиги 1
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- © Jeremias Gonzalez
Встреча в Бресте на стадионе «Франсис-Ле Бле» завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе победителей дублем отметился Килиан Мбаппе. Ещё один гол на счету Уоррена Заира-Эмери.
За хозяев забитыми мячами отличились Стив Мунье и Жереми ле Дуарон.
Таким образом, ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 21 очко. «Брест» — шестой (15).
Ранее сообщалось, что Мбаппе превзошёл достижение Тьерри Анри в Лиге чемпионов.