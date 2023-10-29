Дубль Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Брестом» в матче 10-го тура Лиги 1

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Брестом» в матче десятого тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча в Бресте на стадионе «Франсис-Ле Бле» завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Килиан Мбаппе. Ещё один гол на счету Уоррена Заира-Эмери.

За хозяев забитыми мячами отличились Стив Мунье и Жереми ле Дуарон.

Таким образом, ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 21 очко. «Брест» — шестой (15).

Ранее сообщалось, что Мбаппе превзошёл достижение Тьерри Анри в Лиге чемпионов.