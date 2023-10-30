Team Spirit во второй раз в истории выиграл чемпионат мира по Dota 2

Российская команда Team Spirit одержала победу на чемпионате мира по Dota 2 — The International 2023.

В финале турнира коллектив из России обыграл Gaimin Gladiators со счётом 3-0.

За победу в соревнованиях полагается денежный приз в размере $1,4 млн.

В состав Team Spirit входят россияне Денис Сигитов, Магомед Халилов, Ярослав Найдёнов, а также украинцы Илья Мулярчук, Мирослав Колпаков.

Напомним, что «Драконы» одержали победу на ЧМ-2021 и заработали $18,2 млн.

Ранее президент Федерации компьютерного спорта России (ФКСР) Дмитрий Смит заявил, что выход Team Spirit в суперфинал чемпионата мира по игре Dota 2 является успешным результатом.