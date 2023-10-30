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Бестемьянова считает Степанову и Букина фигуристами высочайшего уровня

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что Александра Степанова и Иван Букин на третьем этапе Гран-при в Красноярске доказали, что являются фигуристами высочайшего уровня.

«У Степановой и Букина очень проникновенный прокат, мне он очень понравился. Они являются самой скатанной парой. Они соревнуются сами с собой, но так делают все большие спортсмены, они соревнуются сами с собой, а не с соперниками», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Степанова и Букин (215,27 балла) завоевали золотые медали. Второе место у Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда (196,12). Третьими стали Екатерина Миронова и Павел Устенко (182,96).

Ранее чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду и хореограф Бетина Попова заявила, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) делает всё для поддержания мотивации спортсменов.



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