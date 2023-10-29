Попова: ФФККР создаёт условия для спортсменов, каких нет за рубежом

Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду и хореограф Бетина Попова считает, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) делает всё для поддержания мотивации спортсменов.

«Наша федерация фигурного катания создаёт условия, каких нет за рубежом в принципе. Не каждый чемпионат мира организован так, как у нас. Не везде такие призовые поощрения, какие мы имеем. Наша федерация делает всё возможное, чтобы сохранять у спортсменов мотивацию тренироваться дальше и делать больше», — рассказала Попова RT.

Ранее сообщалось, что Попова считает заслуженной победу Степановой и Букина на третьем этапе Гран-при России.