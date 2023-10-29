Попова: Шанаевой и Дрозду будет тяжело дойти до уровня Степановой и Букина

Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду и хореограф Бетина Попова считает заслуженной победу Александры Степановой и Ивана Букина на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.

«Я думаю, что программы Саши Степановой и Ивана Букина — самые выдающиеся на данный момент. Мне кажется, что они уже много лет выступают на высочайшем уровне, а Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, которые на втором месте, можно сказать, только начинают свою профессиональную карьеру. Они не так давно встали в пару, и дойти до уровня Степановой и Букина им будет тяжело», — заявила RT Попова.

Ранее Иван Букин прокомментировал победу на этапе Гран-при России в Красноярске.