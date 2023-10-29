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Букин: работаем над тем, чтобы быть лидерами российских танцев

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Фигурист Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, прокомментировал победу на этапе Гран-при России в Красноярске.
Букин: работаем над тем, чтобы быть лидерами российских танцев
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Мы так соскучились по этим впечатлениям. Но впереди у нас очень много работы. Мы работаем над тем, чтобы быть лидерами российских танцев. Чтобы быть лучшими не только для себя, но и на соревнованиях», — приводит слова Букина Sport24.

За два танца Букин и Степанова набрали 215,27 балла.

Второе место у Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда (196,12). Третьими стали Екатерина Миронова и Павел Устенко (182,96).

Ранее Шанаева и Дрозд ответили на обвинения после столкновения с Морозов на разминке.

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