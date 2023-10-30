Стали известны победители футбольного турнира «Стальная воля»

На федеральной территории Сириус 29 октября состоялась церемония награждения победителей и призёров финального этапа турнира среди футболистов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля».

Финальный этап установил рекорд по количеству участников за всю историю соревнований — на турнир приехали более 750 футболистов и футболисток из 25 регионов, а также спортсмены из Белоруссии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Победу в соревнованиях по футболу ампутантов среди мужчин одержала команда Алтайского края, второе место заняла Чеченская Республика, третье — Республика Северная Осетия-Алания. Лучшим игроком турнира стал Асламбек Шахбулатов (Чеченская Республика).

В футболе глухих среди юношей первое место у футболистов города Москвы, второе — Самарской области, третье — Санкт-Петербурга. Даниил Оганесян (Самарская область) забрал приз лучшему игроку. В футболе глухих среди мужчин победа также досталась игрокам из Москвы, второе место у футболистов из Самарской области, третьими стали представители Астраханской области. Лучшим игроком признан Сергей Молотовский (Астраханская область). У женщин сильнейшей оказалась команда Санкт-Петербурга, на втором месте — Республика Татарстан, третьими стали девушки из Свердловской области. Лучшим игроком турнира стала Нэля Никитина (Санкт-Петербург).

Ранее сообщалось, что в Москве состоялся турнир по дуал-футболу для молодёжи с ограниченными возможностями.