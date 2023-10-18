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В Москве состоялся турнир по дуал-футболу для молодёжи с ограниченными возможностями

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RT
В московском футбольном манеже ЦСКА на Ленинградском проспекте прошёл международный турнир для детей, подростков и молодёжи с различными физическими возможностями. Соревнования по дуал-футболу — симбиоз классической спортивной игры на газоне с виртуальным симулятором FIFA 2023.
В Москве состоялся турнир по дуал-футболу для молодёжи с ограниченными возможностями
  • © RT

На поле встретились команды разных возрастов из России, Киргизии, Таджикистана и Армении, в том числе представители московских детско-юношеских спортивных школ и сборные столичных университетов.

Участие в дуал-турнире приняли дети и подростки с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями.

Помимо футболистов, перед болельщиками выступили детские творческие коллективы столицы.

Для Москвы это уже пятые по счету подобные соревнования, направленные на укрепление связей между странами СНГ, а также на популяризацию спорта и киберспорта среди детей с ограниченными возможностями.

Организатором детского праздника спорта стало АНО «Уникальный мир» при поддержке Федерации компьютерного спорта России и Российского футбольного союза.

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