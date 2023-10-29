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Гвардиола назвал Холанда машиной

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру нападающего Эрлинга Холанда в матче десятого тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед».

«Эрлинг — машина. Он забил два гола, а мог забить четыре. Он невероятен. С ним мы чувствуем себя увереннее. Рад, что он у нас есть», — цитирует Гвардиолу BBC.

Встреча в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 3:0.

Дублем в составе победителей отметился Эрлинг Холанд на 26-й (пенальти) и 49-й минутах. Ещё один гол на счету Фила Фодена (80-я).

Таким образом, «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Манчестер Юнайтед» — восьмой (15).

Ранее сообщалось, что Холанд и Килиан Мбаппе стали самыми дорогими футболистами мира.

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