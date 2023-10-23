Холанд и Мбаппе стали самыми дорогими футболистами мира

Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов мира на данный момент.

Список возглавили Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»). Приобрести игроков сборной Франции и Норвегии можно за €180 млн.

Далее располагаются Джуд Беллингем («Реал») и Джуниор («Реал»). Их стоимость составляет €150 млн.

Действующий чемпион мира Лионель Месси («Интер Майами») занимает в рейтинге 236-е место. Transfermarkt оценивает его стоимость в €35 млн. Цена Криштиану Роналду («Аль-Наср») — €15 млн.

Ранее сообщалось, что Роналду обошёл Холанда и возглавил список лучших бомбардиров 2023 года.