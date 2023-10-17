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Роналду обошёл Холанда и возглавил список лучших бомбардиров 2023 года

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился дублем в матче квалификации чемпионата Европы — 2024 с командой Боснии и Герцеговины.

Теперь на счету игрока 40 забитых мячей за клуб и сборную с начала 2023-го. По этому показателю он обошёл норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда (39) и возглавил список лучших бомбардиров текущего года.

Напомним, что сборная Португалии одержала восемь побед в отборочном турнире и досрочно вышла в финальную часть Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Роналду приблизился к Лионелю Месси по количеству дублей за карьеру.

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