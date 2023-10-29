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МЮ и «Ман Сити» объявили стартовые составы команд на матч АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы команд на матч десятого тура чемпионата Англии по футболу.
МЮ и «Ман Сити» объявили стартовые составы команд на матч АПЛ
  • AP
  • © Matthias Schrader

В составе «красных дьяволов» с первых минут выйдут: Онана, Дало, Магуайр, Линделёф, Эванс, Мактоминей, Фернандеш, Амрабат, Эриксен, Рафшорд, Хойлунд.

За «горожан» на поле появятся: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Гвардиол, Стоунз, Родри, Бернарду Силва, Грилиш, Фоден, Альварес, Холанд.

Встреча в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится 29 октября. Начало — в 18:30 мск.

Ранее сообщалось, что Гвардиола посоветовал «Манчестер Юнайтед» оставить Эрика тен Хага на посту главного тренера.

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