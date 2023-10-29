МЮ и «Ман Сити» объявили стартовые составы команд на матч АПЛ
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В составе «красных дьяволов» с первых минут выйдут: Онана, Дало, Магуайр, Линделёф, Эванс, Мактоминей, Фернандеш, Амрабат, Эриксен, Рафшорд, Хойлунд.
За «горожан» на поле появятся: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Гвардиол, Стоунз, Родри, Бернарду Силва, Грилиш, Фоден, Альварес, Холанд.
Встреча в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится 29 октября. Начало — в 18:30 мск.
Ранее сообщалось, что Гвардиола посоветовал «Манчестер Юнайтед» оставить Эрика тен Хага на посту главного тренера.