МЮ и «Ман Сити» объявили стартовые составы команд на матч АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы команд на матч десятого тура чемпионата Англии по футболу.

AP

© Matthias Schrader