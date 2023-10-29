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Гвардиола посоветовал МЮ оставить тен Хага на посту главного тренера

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал совет «Манчестер Юнайтед» после неудачного старта в чемпионате Англии по футболу.
Гвардиола посоветовал МЮ оставить тен Хага на посту главного тренера
  • AP
  • © Dave Thompson

«Если МЮ выиграет пять игр подряд, то они окажутся в лидерах. Оставьте тренера на посту, как поступили со мной в первом сезоне в «Сити». Дайте время тренерам, и они сделают результат», — цитирует Гвардиолу Goal.

Эрик тен Хаг возглавляет команду с 2022 года. «Красные дьяволы» занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав в девяти матчах 15 очков. Лидером турнира является «Тоттенхэм» (26).

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в чемпионате Англии.

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