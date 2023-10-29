Гвардиола посоветовал МЮ оставить тен Хага на посту главного тренера
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«Если МЮ выиграет пять игр подряд, то они окажутся в лидерах. Оставьте тренера на посту, как поступили со мной в первом сезоне в «Сити». Дайте время тренерам, и они сделают результат», — цитирует Гвардиолу Goal.
Эрик тен Хаг возглавляет команду с 2022 года. «Красные дьяволы» занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав в девяти матчах 15 очков. Лидером турнира является «Тоттенхэм» (26).
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в чемпионате Англии.