Гвардиола посоветовал МЮ оставить тен Хага на посту главного тренера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал совет «Манчестер Юнайтед» после неудачного старта в чемпионате Англии по футболу.

«Если МЮ выиграет пять игр подряд, то они окажутся в лидерах. Оставьте тренера на посту, как поступили со мной в первом сезоне в «Сити». Дайте время тренерам, и они сделают результат», — цитирует Гвардиолу Goal.

Эрик тен Хаг возглавляет команду с 2022 года. «Красные дьяволы» занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав в девяти матчах 15 очков. Лидером турнира является «Тоттенхэм» (26).

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в чемпионате Англии.