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Хромых призналась, что много плакала из-за травм

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Российская фигуристка Майя Хромых призналась, что много плакала из-за травм.
Хромых призналась, что много плакала из-за травм
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Конечно, во время перерыва хотелось прыгать, кататься. А я приходила на тренировки то с гипсом, то с поясом. Много плакала дома, переживала. Поняла, что не могу без соревнований, тренировок. Сказала себе — если уйду сейчас, то никогда себе не прощу», — приводит слова Хромых РИА Новости.

Хромых принимает участие в этапе Гран-при в Красноярске. До этого фигуристка пропустила больше года из-за травмы.

Ранее Тарасова заявила, что фигуристка Хромых сможет бороться с лидерами сборной.

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