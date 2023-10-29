Российская фигуристка Майя Хромых призналась, что много плакала из-за травм.

«Конечно, во время перерыва хотелось прыгать, кататься. А я приходила на тренировки то с гипсом, то с поясом. Много плакала дома, переживала. Поняла, что не могу без соревнований, тренировок. Сказала себе — если уйду сейчас, то никогда себе не прощу», — приводит слова Хромых РИА Новости.

Хромых принимает участие в этапе Гран-при в Красноярске. До этого фигуристка пропустила больше года из-за травмы.

Ранее Тарасова заявила, что фигуристка Хромых сможет бороться с лидерами сборной.