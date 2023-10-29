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Малышев: качество поля не оправдывает «Спартак» в поражении от «Факела»

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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев считает, что качество поля в Воронеже не должно быть оправданием поражению от воронежского «Факела».

«Поле было тяжелое, мяч застревал, но поле было одинаковое для обеих команд, для «Спартака» это не должно быть оправданием. После этого матча надо еще усерднее работать, в следующем матче выигрывать», — цитирует Малышева ТАСС.

«Спартак» на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже уступил «Факелу» со счётом 0:2.

«Факел» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и четвертая позиция.

Ранее Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды в матче с «Факелом».



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