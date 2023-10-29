Малышев: качество поля не оправдывает «Спартак» в поражении от «Факела»
«Поле было тяжелое, мяч застревал, но поле было одинаковое для обеих команд, для «Спартака» это не должно быть оправданием. После этого матча надо еще усерднее работать, в следующем матче выигрывать», — цитирует Малышева ТАСС.
«Спартак» на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже уступил «Факелу» со счётом 0:2.
«Факел» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и четвертая позиция.
Ранее Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды в матче с «Факелом».