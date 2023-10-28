Абаскаль: трудно готовить команду к игре на таком поле, как в Воронеже

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура с «Факелом».

«Хотелось сегодня победить. К сожалению, две индивидуальные ошибки нам стоили дорого. Ты не можешь готовить команду к игре на таком поле. Мы должны принять это поражение и смотреть вперёд, продолжать подготовку к следующему матчу», — цитирует Абаскаля РИА Новости.

Встреча на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже завершилась со счётом 2:0.

«Факел» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и пятая позиция.

Ранее в «Факеле» назвали заслуженной победу над «Спартаком».