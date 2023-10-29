Асбаров признался, что его ничем не удивил Папин

Россиянин Сослан Асбаров заявил, что был полностью готов к поединку с бывшим претендентом на титул чемпиона мира по боксу Алексеем Папиным.

«Алексей ничем не удивил, но и не разочаровал — всё сложились так, как я себе и представлял. Счёт 98:91 и 99:90 от двух судей? Так и получилось ведь. Не буду оспаривать судейское решение. Алексей самый серьёзный соперник в карьере. Хотя был ещё Брэндон Глэнтон — с ним, пожалуй, бой был даже сложнее. Очень крепкий парень», — заявил Асбаров RT.

Папин потерпел поражение единогласным решением судей от Асбарова в боксёрском поединке в Москве.

Ранее сообщалось, что Папин был рад видеть болельщиков «Спартака» на поединке с Асбаровым.