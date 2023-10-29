RT в Telegram
Подпишись

Папин был рад видеть болельщиков «Спартака» на поединке с Асбаровым

Короткая ссылка
Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу Алексей Папин признался, что был приятно удивлён поддержкой болельщиков московского «Спартака» в поединке с Сосланом Асбаровым.

«Почему на трибунах было много болельщиков «Спартака?» С детства болею за красно-белых, хотя тренировался всю жизнь в ЦСКА. Очень расстроен, что поединок сложился именно так, но признаю, что почти все раунды забрал соперник. Я действительно сделал минимум для победы. У меня был замечательный лагерь, я провёл хорошую работу, но видимо не настолько, как думал», — заявил Папин RT.

Папин потерпел поражение от Асбарова единогласным решением судей в боксёрском поединке в Москве.

Ранее сообщалось, что Папин и Асбаров прошли процедуру взвешивания перед боем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить