Папин был рад видеть болельщиков «Спартака» на поединке с Асбаровым

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу Алексей Папин признался, что был приятно удивлён поддержкой болельщиков московского «Спартака» в поединке с Сосланом Асбаровым.

«Почему на трибунах было много болельщиков «Спартака?» С детства болею за красно-белых, хотя тренировался всю жизнь в ЦСКА. Очень расстроен, что поединок сложился именно так, но признаю, что почти все раунды забрал соперник. Я действительно сделал минимум для победы. У меня был замечательный лагерь, я провёл хорошую работу, но видимо не настолько, как думал», — заявил Папин RT.

Папин потерпел поражение от Асбарова единогласным решением судей в боксёрском поединке в Москве.

Ранее сообщалось, что Папин и Асбаров прошли процедуру взвешивания перед боем.