Папин и Асбаров прошли процедуру взвешивания перед боем

Российские боксёры Алексей Папин и Сослан Асбаров прошли процедуру взвешивания перед поединком в первом тяжёлом весе.

Вес Папина составил — 89,95 кг, а Асбарова — 90,6 кг.

«Я счастлив и доволен, что этот бой состоится. Мы долго к нему шли. Рад, что возвращаюсь на ринг. Меня считают фаворитом? Я абстрагируюсь от этого всего, не захожу в соцсети, не читаю интервью спортсменов. Да, мне где-то скидывают какие-то цитаты. Но я особо не вникаю в это всё. У меня хорошее отношение к Сослану, я с уважением отношусь к нему как к спортсмену», — сказал Папин.

На «ЦСКА Арене» также состоится финал Гран-при «Однажды в ринге» в тяжёлом весе между бойцами Александром Севериным и Исламом Жангоразовым. Вес Северина — 94,35 кг, а Жангоразова — 108,6 кг.

Турнир, организованный Iron & Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России, состоится 28 октября. Начало — 17:00 мск.

Ранее Вячеслав Василевский высказал мнение касательно поединка между Сосланом Асбаровым и Алексеем Папиным.