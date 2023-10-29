Максименко: «Спартаку» было тяжело показывать свою игру с «Факелом» из-за поля

Голкипер «Спартака» Александр Максименко считает, что игрокам московской команды было сложно показывать свою игру в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом» из-за неудовлетворительного состояния газона.

«Дождь — спартаковская погода? Дождь был, поля не было. В том году поле было плюс-минус целое, если мне память не изменяет. Сложно было играть в наш футбол, перестраивались, играли длинными мячами, не повезло где-то, где-то «Факел» сильнее. Счёт на табло», — цитирует Максименко ТАСС.

При этом вратарь подчеркнул, что «если они выиграли, значит, были сильнее».

«Удача где-то была не на нашей стороне, тяжело судить по горячим следам. Поле давало равные условия. Тяжело было, скользко, но это не оправдание поражения», — добавил Максименко.

«Спартак» на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже уступил «Факелу» со счётом 0:2.

«Факел» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и четвёртая позиция.

Ранее Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды в матче с «Факелом».





